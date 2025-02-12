سعر SwapMode (SMD)
سعر SwapMode (SMD) المباشر لليوم هو USD 0.01243841. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SwapMode الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 811.97
- تغيير سعر SwapMode خلال اليوم هو -3.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SwapMode مقابل USD هو $ -0.00051169712570304 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SwapMode مقابل USD هو $ -0.0035255790 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SwapMode مقابل USD هو $ -0.0050589725 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SwapMode مقابل USD هو $ -0.015619260464966968 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00051169712570304
|-3.95%
|30 يوم
|$ -0.0035255790
|-28.34%
|60 يوم
|$ -0.0050589725
|-40.67%
|90 يوم
|$ -0.015619260464966968
|-55.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SwapMode: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.06%
-3.95%
-7.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SMD is the Liquidity incentive token on the premier DEX on Mode Network. Catering to everyone from beginners to advanced users, SwapMode stands as the all-encompassing hub for your liquidity needs, offering a multitude of features including V2, V3, ALM, Farming, Real Yield, xToken, Boosted Farming, NFT, Bridge, and more.
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RM0.0554753086
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₺0.4482802964
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¥1.8963599886
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₹1.0794052198
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Rp203.9083280304
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₱0.7235423097
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C$0.0176625422
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Fr0.0113189531
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