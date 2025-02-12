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سعر SwapBlast Finance Token (SBF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SBF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SwapBlast Finance Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.94 - تغيير سعر SwapBlast Finance Token خلال اليوم هو -3.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SwapBlast Finance Token (SBF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SwapBlast Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SwapBlast Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SwapBlast Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SwapBlast Finance Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.28% 30 يوم $ 0 -49.98% 60 يوم $ 0 -77.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SwapBlast Finance Token (SBF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SwapBlast Finance Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.070318$ 0.070318 $ 0.070318 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -3.28% تغير السعر (7 أيام) -15.98%

معلومات سوق SwapBlast Finance Token (SBF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: