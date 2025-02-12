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سعر SwapBased COIN (COIN) المباشر لليوم هو USD 0.00134136 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر COIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SwapBased COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.21K - تغيير سعر SwapBased COIN خلال اليوم هو -13.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SwapBased COIN (COIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SwapBased COIN مقابل USD هو $ -0.000213630192745743 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SwapBased COIN مقابل USD هو $ -0.0006596745 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SwapBased COIN مقابل USD هو $ -0.0010648898 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SwapBased COIN مقابل USD هو $ -0.0012557993416798744 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000213630192745743 -13.73% 30 يوم $ -0.0006596745 -49.17% 60 يوم $ -0.0010648898 -79.38% 90 يوم $ -0.0012557993416798744 -48.35%

تحليل سعر SwapBased COIN (COIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SwapBased COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00132997$ 0.00132997 $ 0.00132997 24 ساعة مرتفع $ 0.00156003$ 0.00156003 $ 0.00156003 عالية طوال الوقت $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) -13.73% تغير السعر (7 أيام) -25.40%

معلومات سوق SwapBased COIN (COIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: