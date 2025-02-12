سعر SWAP315 (S315)
سعر SWAP315 (S315) المباشر لليوم هو USD 0.00768068. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر S315 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SWAP315 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.04
- تغيير سعر SWAP315 خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SWAP315 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SWAP315 مقابل USD هو $ -0.0013458955 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SWAP315 مقابل USD هو $ -0.0021830704 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SWAP315 مقابل USD هو $ -0.003200308434862527 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0013458955
|-17.52%
|60 يوم
|$ -0.0021830704
|-28.42%
|90 يوم
|$ -0.003200308434862527
|-29.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SWAP315: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 S315 إلى AUD
A$0.0121354744
|1 S315 إلى GBP
￡0.006144544
|1 S315 إلى EUR
€0.0073734528
|1 S315 إلى USD
$0.00768068
|1 S315 إلى MYR
RM0.0342558328
|1 S315 إلى TRY
₺0.2768117072
|1 S315 إلى JPY
¥1.1709964728
|1 S315 إلى RUB
₽0.7411088132
|1 S315 إلى INR
₹0.6665294104
|1 S315 إلى IDR
Rp125.9127667392
|1 S315 إلى PHP
₱0.4467851556
|1 S315 إلى EGP
￡E.0.387490306
|1 S315 إلى BRL
R$0.0442407168
|1 S315 إلى CAD
C$0.0109065656
|1 S315 إلى BDT
৳0.9328953928
|1 S315 إلى NGN
₦11.54982255
|1 S315 إلى UAH
₴0.3202075492
|1 S315 إلى VES
Bs0.4608408
|1 S315 إلى PKR
Rs2.1429865268
|1 S315 إلى KZT
₸3.8869617276
|1 S315 إلى THB
฿0.261527154
|1 S315 إلى TWD
NT$0.2520799176
|1 S315 إلى CHF
Fr0.0069894188
|1 S315 إلى HKD
HK$0.0598324972
|1 S315 إلى MAD
.د.م0.0771140272