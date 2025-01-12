سعر Swap (XWP)
سعر Swap (XWP) المباشر لليوم هو USD 0.0047389. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.34K. يتم تحديث سعر XWP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.94
- تغيير سعر Swap خلال اليوم هو -16.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 17.59M
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خلال اليوم، كان سعر Swap مقابل USD هو $ -0.000925019715812995 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swap مقابل USD هو $ +0.0008542687 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swap مقابل USD هو $ +0.0014637173 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000925019715812995
|-16.33%
|30 يوم
|$ +0.0008542687
|+18.03%
|60 يوم
|$ +0.0014637173
|+30.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-16.33%
-19.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A community developed crypto coin striving for robust privacy, ecosystem fairness, full transparency, secure blockchain, and easy use. Swap was created without a pre-mine, governance fees, or founders rewards. It has a custom 15 second block time and is the first CryptoNote coin using a Cuckoo Cycle variant as PoW algorithm, Cuckaroo29s.
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