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سعر Swap (XWP) المباشر لليوم هو USD 0.0047389 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.34K . يتم تحديث سعر XWP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.94 - تغيير سعر Swap خلال اليوم هو -16.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 17.59M

أداء سعر Swap (XWP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swap مقابل USD هو $ -0.000925019715812995 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swap مقابل USD هو $ +0.0008542687 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swap مقابل USD هو $ +0.0014637173 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swap مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000925019715812995 -16.33% 30 يوم $ +0.0008542687 +18.03% 60 يوم $ +0.0014637173 +30.89% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swap (XWP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00468891$ 0.00468891 $ 0.00468891 24 ساعة مرتفع $ 0.0056938$ 0.0056938 $ 0.0056938 عالية طوال الوقت $ 0.575948$ 0.575948 $ 0.575948 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -16.33% تغير السعر (7 أيام) -19.25%

معلومات سوق Swap (XWP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: