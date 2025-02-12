سعر Swana Solana (SWANA)
سعر Swana Solana (SWANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swana Solana الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88
- تغيير سعر Swana Solana خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+6.88%
|60 يوم
|$ 0
|-10.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swana Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SWANA - Built on trust by those who believe in financial freedom and returning the power to the people. Who ever said that a Black Swan had to be a bad thing? The Black Swan Theory is a metaphor that describes an event that comes as a surprise that has a major effect. Black Swan events are characterized by their extreme rarity, severe impact and the fact that they were so obvious in hindsight. $SWANA is the Black Swan Event of 2024.
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