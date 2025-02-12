احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SWANA مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SWANA.

سعر Swana Solana (SWANA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swana Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88 - تغيير سعر Swana Solana خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Swana Solana (SWANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swana Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +6.88% 60 يوم $ 0 -10.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swana Solana (SWANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swana Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00112977$ 0.00112977 $ 0.00112977 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.87%

معلومات سوق Swana Solana (SWANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: