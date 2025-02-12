سعر Swamp Coin (SWAMP)
سعر Swamp Coin (SWAMP) المباشر لليوم هو USD 0.00171684. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SWAMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swamp Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54
- تغيير سعر Swamp Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ -0.0000559523 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ -0.0005371582 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ -0.000610637233677856 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000559523
|-3.25%
|60 يوم
|$ -0.0005371582
|-31.28%
|90 يوم
|$ -0.000610637233677856
|-26.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swamp Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swamp Coin is a POW cryptocurrency with hashing algorithm YesPower and growing global masternode infrastructure. Swamp Coin aims to be a a means of value transfer (currency) as well as becoming a registered charitable organization to help improve wildlife refuges and swamp lands all over the world.
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