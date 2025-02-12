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سعر Swamp Coin (SWAMP) المباشر لليوم هو USD 0.00171684 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWAMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swamp Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.54 - تغيير سعر Swamp Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Swamp Coin (SWAMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ -0.0000559523 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ -0.0005371582 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swamp Coin مقابل USD هو $ -0.000610637233677856 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000559523 -3.25% 60 يوم $ -0.0005371582 -31.28% 90 يوم $ -0.000610637233677856 -26.23%

تحليل سعر Swamp Coin (SWAMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swamp Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.067985$ 0.067985 $ 0.067985 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Swamp Coin (SWAMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: