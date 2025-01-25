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سعر swag coin (SWAG) المباشر لليوم هو USD 0.00573592 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SWAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق swag coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.78K - تغيير سعر swag coin خلال اليوم هو +5.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر swag coin (SWAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر swag coin مقابل USD هو $ +0.00030091 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر swag coin مقابل USD هو $ -0.0012488216 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر swag coin مقابل USD هو $ -0.0026001722 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر swag coin مقابل USD هو $ -0.01035972054103433 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00030091 +5.54% 30 يوم $ -0.0012488216 -21.77% 60 يوم $ -0.0026001722 -45.33% 90 يوم $ -0.01035972054103433 -64.36%

تحليل سعر swag coin (SWAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر swag coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00532791$ 0.00532791 $ 0.00532791 24 ساعة مرتفع $ 0.00679912$ 0.00679912 $ 0.00679912 عالية طوال الوقت $ 0.051921$ 0.051921 $ 0.051921 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +5.54% تغير السعر (7 أيام) -12.60%

معلومات سوق swag coin (SWAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: