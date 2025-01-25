سعر Suvereno (SUV)
سعر Suvereno (SUV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suvereno الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Suvereno خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUV.
خلال اليوم، كان سعر Suvereno مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suvereno مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suvereno مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suvereno مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.62%
|30 يوم
|$ 0
|-43.18%
|60 يوم
|$ 0
|+10.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Suvereno: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.62%
+66.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Suvereno will be placed in the real-life economy. We will give SUV a new use case in the field of medical care. Suvereno is Esperanto (https://en.wikipedia.org/wiki/Esperanto) and means Sovereign.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUV إلى AUD
A$--
|1 SUV إلى GBP
￡--
|1 SUV إلى EUR
€--
|1 SUV إلى USD
$--
|1 SUV إلى MYR
RM--
|1 SUV إلى TRY
₺--
|1 SUV إلى JPY
¥--
|1 SUV إلى RUB
₽--
|1 SUV إلى INR
₹--
|1 SUV إلى IDR
Rp--
|1 SUV إلى PHP
₱--
|1 SUV إلى EGP
￡E.--
|1 SUV إلى BRL
R$--
|1 SUV إلى CAD
C$--
|1 SUV إلى BDT
৳--
|1 SUV إلى NGN
₦--
|1 SUV إلى UAH
₴--
|1 SUV إلى VES
Bs--
|1 SUV إلى PKR
Rs--
|1 SUV إلى KZT
₸--
|1 SUV إلى THB
฿--
|1 SUV إلى TWD
NT$--
|1 SUV إلى CHF
Fr--
|1 SUV إلى HKD
HK$--
|1 SUV إلى MAD
.د.م--