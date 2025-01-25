سعر SUSHI yVault (YVSUSHI)
سعر SUSHI yVault (YVSUSHI) المباشر لليوم هو USD 1.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVSUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUSHI yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر SUSHI yVault خلال اليوم هو -2.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YVSUSHI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YVSUSHI.
خلال اليوم، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ -0.044919510030697 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ -0.1769282100 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ +0.3081792220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ +0.7237391156972541 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.044919510030697
|-2.88%
|30 يوم
|$ -0.1769282100
|-11.71%
|60 يوم
|$ +0.3081792220
|+20.41%
|90 يوم
|$ +0.7237391156972541
|+92.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUSHI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-2.88%
-14.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 YVSUSHI إلى AUD
A$2.3858
|1 YVSUSHI إلى GBP
￡1.208
|1 YVSUSHI إلى EUR
€1.4345
|1 YVSUSHI إلى USD
$1.51
|1 YVSUSHI إلى MYR
RM6.5987
|1 YVSUSHI إلى TRY
₺53.8164
|1 YVSUSHI إلى JPY
¥235.6053
|1 YVSUSHI إلى RUB
₽147.5421
|1 YVSUSHI إلى INR
₹130.1318
|1 YVSUSHI إلى IDR
Rp24,354.8353
|1 YVSUSHI إلى PHP
₱87.9575
|1 YVSUSHI إلى EGP
￡E.75.8775
|1 YVSUSHI إلى BRL
R$8.9241
|1 YVSUSHI إلى CAD
C$2.1593
|1 YVSUSHI إلى BDT
৳184.2049
|1 YVSUSHI إلى NGN
₦2,352.0213
|1 YVSUSHI إلى UAH
₴63.2992
|1 YVSUSHI إلى VES
Bs84.56
|1 YVSUSHI إلى PKR
Rs420.4897
|1 YVSUSHI إلى KZT
₸782.3763
|1 YVSUSHI إلى THB
฿50.6756
|1 YVSUSHI إلى TWD
NT$49.4374
|1 YVSUSHI إلى CHF
Fr1.359
|1 YVSUSHI إلى HKD
HK$11.7478
|1 YVSUSHI إلى MAD
.د.م15.0547