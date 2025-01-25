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سعر SUSHI yVault (YVSUSHI) المباشر لليوم هو USD 1.51 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVSUSHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUSHI yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر SUSHI yVault خلال اليوم هو -2.88% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SUSHI yVault (YVSUSHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ -0.044919510030697 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ -0.1769282100 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ +0.3081792220 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUSHI yVault مقابل USD هو $ +0.7237391156972541 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.044919510030697 -2.88% 30 يوم $ -0.1769282100 -11.71% 60 يوم $ +0.3081792220 +20.41% 90 يوم $ +0.7237391156972541 +92.05%

تحليل سعر SUSHI yVault (YVSUSHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUSHI yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 24 ساعة مرتفع $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 عالية طوال الوقت $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) -2.88% تغير السعر (7 أيام) -14.69%

معلومات سوق SUSHI yVault (YVSUSHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: