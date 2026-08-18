سعر Sushi Cat اليوم

السعر المباشر لمشروع Sushi Cat (SUSHICAT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUSHICAT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUSHICAT.

يحتل Sushi Cat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,241.33، مع عرض متداول قدره 1.00B SUSHICAT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUSHICAT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUSHICAT بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-16.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Sushi Cat (SUSHICAT)

القيمة السوقية $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.24K$ 14.24K $ 14.24K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Sushi Cat هي $ 14.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUSHICAT يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.24K.