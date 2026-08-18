سعر sUSDe ARM LP Token اليوم

السعر المباشر لمشروع sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE) اليوم هو $ 1.022، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ARM-SUSDE-USDE الحالي إلى USD هو $ 1.022 لكل ARM-SUSDE-USDE.

يحتل sUSDe ARM LP Token حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 541,337، مع عرض متداول قدره 529.62K ARM-SUSDE-USDE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ARM-SUSDE-USDE بين $ 1.021 (أدنى) و$ 1.026 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.04، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.981306.

على المدى القصير، تحرك ARM-SUSDE-USDE بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و+0.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق sUSDe ARM LP Token (ARM-SUSDE-USDE)

القيمة السوقية $ 541.34K$ 541.34K $ 541.34K الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 541.34K$ 541.34K $ 541.34K إمداد دورة التداول 529.62K 529.62K 529.62K إجمالي العرض 529,617.1033809258 529,617.1033809258 529,617.1033809258

القيمة السوقية الحالية لـ sUSDe ARM LP Token هي $ 541.34K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ ARM-SUSDE-USDE يبلغ 529.62K، مع إجمالي عرض 529617.1033809258. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 541.34K.