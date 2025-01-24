سعر sUSD yVault (YVSUSD)
سعر sUSD yVault (YVSUSD) المباشر لليوم هو USD 1.022. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVSUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sUSD yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر sUSD yVault خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ +0.00148936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0085979838 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0263662714 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0174725391883495 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00148936
|+0.15%
|30 يوم
|$ -0.0085979838
|-0.84%
|60 يوم
|$ -0.0263662714
|-2.57%
|90 يوم
|$ -0.0174725391883495
|-1.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.15%
-0.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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