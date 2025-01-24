احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر YVSUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر YVSUSD.

سعر sUSD yVault (YVSUSD) المباشر لليوم هو USD 1.022 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVSUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sUSD yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر sUSD yVault خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر sUSD yVault (YVSUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ +0.00148936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0085979838 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0263662714 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0174725391883495 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00148936 +0.15% 30 يوم $ -0.0085979838 -0.84% 60 يوم $ -0.0263662714 -2.57% 90 يوم $ -0.0174725391883495 -1.68%

تحليل سعر sUSD yVault (YVSUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 24 ساعة مرتفع $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

معلومات سوق sUSD yVault (YVSUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: