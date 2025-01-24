شعار sUSD yVault

سعر sUSD yVault (YVSUSD)

USD

مخطط سعر sUSD yVault (YVSUSD) المباشر

$1.022
$1.022$1.022
+0.10%(1D)

سعر sUSD yVault (YVSUSD) لليوم

سعر sUSD yVault (YVSUSD) المباشر لليوم هو USD 1.022. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVSUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sUSD yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر sUSD yVault خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر sUSD yVault (YVSUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ +0.00148936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0085979838 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0263662714 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSD yVault مقابل USD هو $ -0.0174725391883495 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00148936+0.15%
30 يوم$ -0.0085979838-0.84%
60 يوم$ -0.0263662714-2.57%
90 يوم$ -0.0174725391883495-1.68%

تحليل سعر sUSD yVault (YVSUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSD yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.035
$ 1.035$ 1.035

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

-0.04%

+0.15%

-0.28%

معلومات سوق sUSD yVault (YVSUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو sUSD yVault ( YVSUSD )

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المصدر sUSD yVault (YVSUSD)

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عملة YVSUSD إلى العملات المحلية

1 YVSUSD إلى AUD
A$1.61476
1 YVSUSD إلى GBP
0.8176
1 YVSUSD إلى EUR
0.9709
1 YVSUSD إلى USD
$1.022
1 YVSUSD إلى MYR
RM4.46614
1 YVSUSD إلى TRY
36.46496
1 YVSUSD إلى JPY
¥159.46266
1 YVSUSD إلى RUB
100.09468
1 YVSUSD إلى INR
88.13728
1 YVSUSD إلى IDR
Rp16,483.86866
1 YVSUSD إلى PHP
59.61326
1 YVSUSD إلى EGP
￡E.51.38616
1 YVSUSD إلى BRL
R$6.10134
1 YVSUSD إلى CAD
C$1.46146
1 YVSUSD إلى BDT
124.4796
1 YVSUSD إلى NGN
1,589.4144
1 YVSUSD إلى UAH
42.86268
1 YVSUSD إلى VES
Bs57.232
1 YVSUSD إلى PKR
Rs284.51458
1 YVSUSD إلى KZT
531.46044
1 YVSUSD إلى THB
฿34.36986
1 YVSUSD إلى TWD
NT$33.40918
1 YVSUSD إلى CHF
Fr0.9198
1 YVSUSD إلى HKD
HK$7.95116
1 YVSUSD إلى MAD
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