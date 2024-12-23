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سعر sUSD (SUSD) المباشر لليوم هو USD 0.997594 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.15M . يتم تحديث سعر SUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.94K - تغيير سعر sUSD خلال اليوم هو +0.61% - لديه عرض متداول بقيمة USD 13.19M

أداء سعر sUSD (SUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sUSD مقابل USD هو $ +0.00601611 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sUSD مقابل USD هو $ -0.0079046355 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sUSD مقابل USD هو $ -0.0027907692 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sUSD مقابل USD هو $ +0.0012537071117467 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00601611 +0.61% 30 يوم $ -0.0079046355 -0.79% 60 يوم $ -0.0027907692 -0.27% 90 يوم $ +0.0012537071117467 +0.13%

تحليل سعر sUSD (SUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985863$ 0.985863 $ 0.985863 24 ساعة مرتفع $ 0.998136$ 0.998136 $ 0.998136 عالية طوال الوقت $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 تغير السعر (1 ساعة) +0.42% تغير السعر (1يوم) +0.61% تغير السعر (7 أيام) +0.33%

معلومات سوق sUSD (SUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: