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سعر Surveyor DAO (SURV) المباشر لليوم هو USD 0.00106799 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SURV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Surveyor DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92 - تغيير سعر Surveyor DAO خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Surveyor DAO (SURV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ -0.0002971495 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ -0.0004297514 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ -0.0006878405263737787 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002971495 -27.82% 60 يوم $ -0.0004297514 -40.23% 90 يوم $ -0.0006878405263737787 -39.17%

تحليل سعر Surveyor DAO (SURV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Surveyor DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00274541$ 0.00274541 $ 0.00274541 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -28.43%

معلومات سوق Surveyor DAO (SURV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: