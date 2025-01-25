سعر Surveyor DAO (SURV)
سعر Surveyor DAO (SURV) المباشر لليوم هو USD 0.00106799. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SURV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Surveyor DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.92
- تغيير سعر Surveyor DAO خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ -0.0002971495 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ -0.0004297514 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Surveyor DAO مقابل USD هو $ -0.0006878405263737787 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002971495
|-27.82%
|60 يوم
|$ -0.0004297514
|-40.23%
|90 يوم
|$ -0.0006878405263737787
|-39.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Surveyor DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-28.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Community and Governance Ran DAO. Democratic and Decentralized management of Treasury What makes your project unique? We recently transitioned to full governance including a vote on who will run the treasury. There is a monthly vote on the following months emissions. History of your project. We started with two NFT mints on Fantom and Avax. Funds from these mints began the treasury. Since then we have grown a community of engaged and savvy investors and defi participants What’s next for your project? Web app and UI for locked staking and Treasury tracking currently in Development and will launch in next month What can your token be used for? Governance and treasury redemption after first year
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