سعر SurrealVerse (AZEE)
سعر SurrealVerse (AZEE) المباشر لليوم هو USD 0.00120211. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AZEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SurrealVerse الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 79.94
- تغيير سعر SurrealVerse خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SurrealVerse مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SurrealVerse مقابل USD هو $ -0.0000236534 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SurrealVerse مقابل USD هو $ -0.0002561031 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SurrealVerse مقابل USD هو $ -0.0002283367806014122 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.28%
|30 يوم
|$ -0.0000236534
|-1.96%
|60 يوم
|$ -0.0002561031
|-21.30%
|90 يوم
|$ -0.0002283367806014122
|-15.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SurrealVerse: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.28%
-2.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Building a P2E Metaverse with the concept of treasure hunt in an open world with immersive gaming experience with dynamic universe and challenges and itself is a Social Token to be used for Buy/Sell Art from Art NFT community , P2E integration focused with Top notch 3D Art Founder is an NFT artist in the space since 3 years , also been featured by OPENSEA
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