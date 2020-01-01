توكنوميكس Surfing Coco (COCO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Surfing Coco (COCO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Surfing Coco (COCO) On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom. الموقع الرسمي: https://cococoin.wtf اشتر COCO الآن!

توكنوميكس Surfing Coco (COCO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Surfing Coco (COCO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K إجمالي العرض: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M العرض المتداول: $ 791.82M $ 791.82M $ 791.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00105063 $ 0.00105063 $ 0.00105063 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Surfing Coco (COCO)

توكنوميكس Surfing Coco (COCO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Surfing Coco (COCO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن COCO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن COCO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس COCO، استكشف السعر المباشر لتوكن COCO!

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