احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر COCO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر COCO.

سعر Surfing Coco (COCO) المباشر لليوم هو USD 0.00001238 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.81K . يتم تحديث سعر COCO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Surfing Coco الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Surfing Coco خلال اليوم هو -6.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 791.87M

أداء سعر Surfing Coco (COCO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ -0.0000012986 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ +0.0000004098 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.20% 30 يوم $ -0.0000012986 -10.48% 60 يوم $ +0.0000004098 +3.31% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Surfing Coco (COCO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Surfing Coco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00001204$ 0.00001204 $ 0.00001204 24 ساعة مرتفع $ 0.00001329$ 0.00001329 $ 0.00001329 عالية طوال الوقت $ 0.00105063$ 0.00105063 $ 0.00105063 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) -6.20% تغير السعر (7 أيام) -12.97%

معلومات سوق Surfing Coco (COCO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: