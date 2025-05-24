سعر Surfing Coco (COCO)
سعر Surfing Coco (COCO) المباشر لليوم هو USD 0.00001238. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.81K. يتم تحديث سعر COCO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Surfing Coco الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Surfing Coco خلال اليوم هو -6.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 791.87M
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خلال اليوم، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ -0.0000012986 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ +0.0000004098 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Surfing Coco مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.20%
|30 يوم
|$ -0.0000012986
|-10.48%
|60 يوم
|$ +0.0000004098
|+3.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Surfing Coco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-6.20%
-12.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.
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