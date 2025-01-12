سعر SupportFi AI (SFAI)
سعر SupportFi AI (SFAI) المباشر لليوم هو USD 0.14808. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.08K. يتم تحديث سعر SFAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SupportFi AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K
- تغيير سعر SupportFi AI خلال اليوم هو +3.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M
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خلال اليوم، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ +0.0050535 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0050535
|+3.53%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SupportFi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+3.53%
-53.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.
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