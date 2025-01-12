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سعر SupportFi AI (SFAI) المباشر لليوم هو USD 0.14808 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 148.08K . يتم تحديث سعر SFAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SupportFi AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.11K - تغيير سعر SupportFi AI خلال اليوم هو +3.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00M

أداء سعر SupportFi AI (SFAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ +0.0050535 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SupportFi AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0050535 +3.53% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SupportFi AI (SFAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SupportFi AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.134976$ 0.134976 $ 0.134976 24 ساعة مرتفع $ 0.151818$ 0.151818 $ 0.151818 عالية طوال الوقت $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +3.53% تغير السعر (7 أيام) -53.89%

معلومات سوق SupportFi AI (SFAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: