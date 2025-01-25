سعر Superstate USCC (USCC)
سعر Superstate USCC (USCC) المباشر لليوم هو USD 10.54. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر USCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Superstate USCC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Superstate USCC خلال اليوم هو +0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ +0.005113 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ +0.0914629580 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ +0.2277736160 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.005113
|+0.05%
|30 يوم
|$ +0.0914629580
|+0.87%
|60 يوم
|$ +0.2277736160
|+2.16%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Superstate USCC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.05%
+0.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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