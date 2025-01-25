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سعر Superstate USCC (USCC) المباشر لليوم هو USD 10.54 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Superstate USCC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Superstate USCC خلال اليوم هو +0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Superstate USCC (USCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ +0.005113 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ +0.0914629580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ +0.2277736160 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Superstate USCC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.005113 +0.05% 30 يوم $ +0.0914629580 +0.87% 60 يوم $ +0.2277736160 +2.16% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Superstate USCC (USCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Superstate USCC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 10.54$ 10.54 $ 10.54 24 ساعة مرتفع $ 10.54$ 10.54 $ 10.54 عالية طوال الوقت $ 10.54$ 10.54 $ 10.54 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.05% تغير السعر (7 أيام) +0.31%

معلومات سوق Superstate USCC (USCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: