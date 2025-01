ما هو Supernova Shards Life Coin ( LFC )

Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Supernova Shards Life Coin (LFC) مستند تقني الموقع الرسمي