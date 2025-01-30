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سعر Supernova Shards Life Coin (LFC) المباشر لليوم هو USD 0.0125698 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Supernova Shards Life Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.00 - تغيير سعر Supernova Shards Life Coin خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Supernova Shards Life Coin (LFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Supernova Shards Life Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Supernova Shards Life Coin مقابل USD هو $ +0.0015355066 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Supernova Shards Life Coin مقابل USD هو $ +0.0039943380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Supernova Shards Life Coin مقابل USD هو $ +0.001406139010696194 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ +0.0015355066 +12.22% 60 يوم $ +0.0039943380 +31.78% 90 يوم $ +0.001406139010696194 +12.60%

تحليل سعر Supernova Shards Life Coin (LFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Supernova Shards Life Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01251365$ 0.01251365 $ 0.01251365 24 ساعة مرتفع $ 0.0125968$ 0.0125968 $ 0.0125968 عالية طوال الوقت $ 0.366715$ 0.366715 $ 0.366715 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) +5.99%

معلومات سوق Supernova Shards Life Coin (LFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: