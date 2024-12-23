سعر Superlauncher (LAUNCH)
سعر Superlauncher (LAUNCH) المباشر لليوم هو USD 0.082426. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 359.56K. يتم تحديث سعر LAUNCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Superlauncher الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.98K
- تغيير سعر Superlauncher خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.36M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LAUNCH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LAUNCH.
خلال اليوم، كان سعر Superlauncher مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Superlauncher مقابل USD هو $ +0.0175418024 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Superlauncher مقابل USD هو $ +0.0281347138 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Superlauncher مقابل USD هو $ +0.01920166092463023 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0175418024
|+21.28%
|60 يوم
|$ +0.0281347138
|+34.13%
|90 يوم
|$ +0.01920166092463023
|+30.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Superlauncher: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We are an investment DAO that funds and collaborates with projects to shape the future of blockchain. We facilitate mass participation in Seed/Private/IDO rounds through our smart contract architecture and offer a feature-rich platform that powers flexible and decentralized management of capital.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LAUNCH إلى AUD
A$0.1318816
|1 LAUNCH إلى GBP
￡0.06511654
|1 LAUNCH إلى EUR
€0.0783047
|1 LAUNCH إلى USD
$0.082426
|1 LAUNCH إلى MYR
RM0.36926848
|1 LAUNCH إلى TRY
₺2.90057094
|1 LAUNCH إلى JPY
¥12.90461456
|1 LAUNCH إلى RUB
₽8.47916262
|1 LAUNCH إلى INR
₹7.0103313
|1 LAUNCH إلى IDR
Rp1,329.45142678
|1 LAUNCH إلى PHP
₱4.83263638
|1 LAUNCH إلى EGP
￡E.4.19053784
|1 LAUNCH إلى BRL
R$0.50115008
|1 LAUNCH إلى CAD
C$0.11786918
|1 LAUNCH إلى BDT
৳9.80786974
|1 LAUNCH إلى NGN
₦127.39680134
|1 LAUNCH إلى UAH
₴3.44210976
|1 LAUNCH إلى VES
Bs4.203726
|1 LAUNCH إلى PKR
Rs22.84519016
|1 LAUNCH إلى KZT
₸43.10962226
|1 LAUNCH إلى THB
฿2.82556328
|1 LAUNCH إلى TWD
NT$2.69450594
|1 LAUNCH إلى CHF
Fr0.07335914
|1 LAUNCH إلى HKD
HK$0.64045002
|1 LAUNCH إلى MAD
.د.م0.82590852