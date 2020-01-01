توكنوميكس SuperFruits AI (SUPAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SuperFruits AI (SUPAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SuperFruits AI (SUPAI) Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user. الموقع الرسمي: https://www.superfruits.io اشتر SUPAI الآن!

توكنوميكس SuperFruits AI (SUPAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SuperFruits AI (SUPAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K إجمالي العرض: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M العرض المتداول: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.63K $ 17.63K $ 17.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0047848 $ 0.0047848 $ 0.0047848 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000796 $ 0.00000796 $ 0.00000796 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر SuperFruits AI (SUPAI)

توكنوميكس SuperFruits AI (SUPAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SuperFruits AI (SUPAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUPAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUPAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUPAI، استكشف السعر المباشر لتوكن SUPAI!

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