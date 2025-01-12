سعر SuperFruits AI (SUPAI)
سعر SuperFruits AI (SUPAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 800.61K. يتم تحديث سعر SUPAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SuperFruits AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.47K
- تغيير سعر SuperFruits AI خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M
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خلال اليوم، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperFruits AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.92%
-0.64%
-52.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.
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