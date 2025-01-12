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سعر SuperFruits AI (SUPAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 800.61K . يتم تحديث سعر SUPAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SuperFruits AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 171.47K - تغيير سعر SuperFruits AI خلال اليوم هو -0.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.78M

أداء سعر SuperFruits AI (SUPAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperFruits AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SuperFruits AI (SUPAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperFruits AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0047848$ 0.0047848 $ 0.0047848 تغير السعر (1 ساعة) +4.92% تغير السعر (1يوم) -0.64% تغير السعر (7 أيام) -52.60%

معلومات سوق SuperFruits AI (SUPAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: