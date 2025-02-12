سعر SuperCells (SCT)
سعر SuperCells (SCT) المباشر لليوم هو USD 0.429133. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SuperCells الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 399.61K
- تغيير سعر SuperCells خلال اليوم هو -5.53%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SuperCells مقابل USD هو $ -0.0251518838351973 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SuperCells مقابل USD هو $ +0.1492110460 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SuperCells مقابل USD هو $ +0.9146575521 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SuperCells مقابل USD هو $ +0.31116795552120229 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0251518838351973
|-5.53%
|30 يوم
|$ +0.1492110460
|+34.77%
|60 يوم
|$ +0.9146575521
|+213.14%
|90 يوم
|$ +0.31116795552120229
|+263.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SuperCells: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-5.53%
-4.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SuperCells (hereafter referred to as "SC") operates a membership platform for medical and beauty clinics. SC is the first in the world to introduce blockchain technology to a medical and beauty clinic platform, providing advanced medical and beauty clinic services. This technological implementation addresses the issues arising from the rapid increase in medical and beauty clinics. Currently, many medical and beauty clinics are competing, leading to various troubles. SC functions as a platform to prevent disputes between users and clinics.
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