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سعر Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) المباشر لليوم هو USD 1.033 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SCRVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Superbridge Bridged scrvUSD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 948.01 - تغيير سعر Superbridge Bridged scrvUSD خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ +0.00040647 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ +0.0006524428 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00040647 +0.04% 30 يوم $ +0.0006524428 +0.06% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Superbridge Bridged scrvUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 24 ساعة مرتفع $ 1.035$ 1.035 $ 1.035 عالية طوال الوقت $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -0.05%

معلومات سوق Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: