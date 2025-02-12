سعر Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD)
سعر Superbridge Bridged scrvUSD (SCRVUSD) المباشر لليوم هو USD 1.033. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCRVUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Superbridge Bridged scrvUSD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 948.01
- تغيير سعر Superbridge Bridged scrvUSD خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ +0.00040647 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ +0.0006524428 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Superbridge Bridged scrvUSD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040647
|+0.04%
|30 يوم
|$ +0.0006524428
|+0.06%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Superbridge Bridged scrvUSD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
+0.04%
-0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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