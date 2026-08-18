سعر Super Trump اليوم

السعر المباشر لمشروع Super Trump (STRUMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل STRUMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل STRUMP.

يحتل Super Trump حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 129,993، مع عرض متداول قدره 2.34B STRUMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول STRUMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.029275، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك STRUMP بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Super Trump (STRUMP)

القيمة السوقية $ 129.99K$ 129.99K $ 129.99K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 144.46T$ 144.46T $ 144.46T إمداد دورة التداول 2.34B 2.34B 2.34B إجمالي العرض 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037 2,339,600,235.633037

القيمة السوقية الحالية لـ Super Trump هي $ 129.99K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STRUMP يبلغ 2.34B، مع إجمالي عرض 2339600235.633037. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 144.46T.