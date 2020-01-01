توكنوميكس Super President Trump 47 (TRUMP47) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Super President Trump 47 (TRUMP47)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Super President Trump 47 (TRUMP47) Super President Trump 47 is a community-centric token that aims to unite and energize supporters through shared experiences and meaningful engagement. Built with a focus on fostering an inclusive and active community, TRUMP47 provides access to exclusive events, content, and opportunities for collaboration. The token is designed to encourage participation, creating a space where members can connect, share ideas, and contribute to a larger vision. By holding TRUMP47, users become part of a network that celebrates shared values, promotes interaction, and supports initiatives that benefit the entire community. The project emphasizes user involvement and aims to build a lasting sense of unity among its holders. TRUMP47 is more than just a token—it is a platform for engagement, belonging, and collective growth, offering unique ways for supporters to be a part of something greater. الموقع الرسمي: https://trump47sol.com/ اشتر TRUMP47 الآن!

توكنوميكس Super President Trump 47 (TRUMP47) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Super President Trump 47 (TRUMP47)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.06K $ 12.06K $ 12.06K إجمالي العرض: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M العرض المتداول: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.06K $ 12.06K $ 12.06K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00410418 $ 0.00410418 $ 0.00410418 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000877 $ 0.00000877 $ 0.00000877 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Super President Trump 47 (TRUMP47)

توكنوميكس Super President Trump 47 (TRUMP47): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Super President Trump 47 (TRUMP47) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRUMP47 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRUMP47 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRUMP47، استكشف السعر المباشر لتوكن TRUMP47!

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