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سعر Super President Trump 47 (TRUMP47) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 896.33K . يتم تحديث سعر TRUMP47 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super President Trump 47 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 37.64K - تغيير سعر Super President Trump 47 خلال اليوم هو +111.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.79M

أداء سعر Super President Trump 47 (TRUMP47) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super President Trump 47 مقابل USD هو $ +0.0004733 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super President Trump 47 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super President Trump 47 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super President Trump 47 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0004733 +111.60% 30 يوم $ 0 +2,222.83% 60 يوم $ 0 +1,824.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Super President Trump 47 (TRUMP47)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super President Trump 47: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00410418$ 0.00410418 $ 0.00410418 تغير السعر (1 ساعة) +88.79% تغير السعر (1يوم) +111.60% تغير السعر (7 أيام) +34.57%

معلومات سوق Super President Trump 47 (TRUMP47)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: