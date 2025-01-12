سعر Super Meme Fighter (SMF)
سعر Super Meme Fighter (SMF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.97K. يتم تحديث سعر SMF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Meme Fighter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.11
- تغيير سعر Super Meme Fighter خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 700.00M
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خلال اليوم، كان سعر Super Meme Fighter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Meme Fighter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Meme Fighter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Meme Fighter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.01%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Meme Fighter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.01%
-15.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
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