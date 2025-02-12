سعر Super Closed Source (CLOSEDAI)
سعر Super Closed Source (CLOSEDAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CLOSEDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Closed Source الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.06K
- تغيير سعر Super Closed Source خلال اليوم هو +18.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.97%
|30 يوم
|$ 0
|-57.07%
|60 يوم
|$ 0
|-80.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Closed Source: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+18.97%
-1.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ClosedAI comes from Elon musk's mockery of OpenAI's closed source profits, which is meme coin representing the mockery and rebellious spirit of elon.
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