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سعر Super Closed Source (CLOSEDAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CLOSEDAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super Closed Source الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.06K - تغيير سعر Super Closed Source خلال اليوم هو +18.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Super Closed Source (CLOSEDAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Closed Source مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +18.97% 30 يوم $ 0 -57.07% 60 يوم $ 0 -80.25% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Super Closed Source (CLOSEDAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Closed Source: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) +18.97% تغير السعر (7 أيام) -1.51%

معلومات سوق Super Closed Source (CLOSEDAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: