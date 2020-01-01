توكنوميكس Super Best Friends (SUBF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Super Best Friends (SUBF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Super Best Friends (SUBF) THE SUPER BEST FRIENDS MADE THEIR DEBUT IN A LEGENDARY SOUTH PARK EPISODE (SEASON 5, EPISODE 3). IT WAS ONE OF OUR FAVORITE EPISODES and this has inspired this Ethereum based meme coin الموقع الرسمي: https://www.superbestfriends.xyz/ اشتر SUBF الآن!

توكنوميكس Super Best Friends (SUBF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Super Best Friends (SUBF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.96K $ 68.96K $ 68.96K إجمالي العرض: $ 726.64T $ 726.64T $ 726.64T العرض المتداول: $ 113.18T $ 113.18T $ 113.18T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 442.73K $ 442.73K $ 442.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Super Best Friends (SUBF)

توكنوميكس Super Best Friends (SUBF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Super Best Friends (SUBF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUBF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUBF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUBF، استكشف السعر المباشر لتوكن SUBF!

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