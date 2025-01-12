سعر Super Best Friends (SUBF)
سعر Super Best Friends (SUBF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.98K. يتم تحديث سعر SUBF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Super Best Friends الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.44K
- تغيير سعر Super Best Friends خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 113.18T
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خلال اليوم، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|-13.78%
|60 يوم
|$ 0
|-12.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Best Friends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.32%
-0.02%
-2.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE SUPER BEST FRIENDS MADE THEIR DEBUT IN A LEGENDARY SOUTH PARK EPISODE (SEASON 5, EPISODE 3). IT WAS ONE OF OUR FAVORITE EPISODES and this has inspired this Ethereum based meme coin
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