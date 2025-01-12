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سعر Super Best Friends (SUBF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.98K . يتم تحديث سعر SUBF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Super Best Friends الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.44K - تغيير سعر Super Best Friends خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 113.18T

أداء سعر Super Best Friends (SUBF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Super Best Friends مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.02% 30 يوم $ 0 -13.78% 60 يوم $ 0 -12.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Super Best Friends (SUBF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Super Best Friends: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) -2.33%

معلومات سوق Super Best Friends (SUBF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: