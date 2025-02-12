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سعر Supe Infinity (SUPE) المباشر لليوم هو USD 0.00277162 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Supe Infinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.10 - تغيير سعر Supe Infinity خلال اليوم هو -2.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Supe Infinity (SUPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ -0.0010911582 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ -0.0013333346 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ -0.0038905827285908126 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.89% 30 يوم $ -0.0010911582 -39.36% 60 يوم $ -0.0013333346 -48.10% 90 يوم $ -0.0038905827285908126 -58.39%

تحليل سعر Supe Infinity (SUPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Supe Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00272985$ 0.00272985 $ 0.00272985 24 ساعة مرتفع $ 0.00285917$ 0.00285917 $ 0.00285917 عالية طوال الوقت $ 39.01$ 39.01 $ 39.01 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -2.89% تغير السعر (7 أيام) -1.00%

معلومات سوق Supe Infinity (SUPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: