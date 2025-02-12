سعر Supe Infinity (SUPE)
سعر Supe Infinity (SUPE) المباشر لليوم هو USD 0.00277162. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Supe Infinity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 303.10
- تغيير سعر Supe Infinity خلال اليوم هو -2.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ -0.0010911582 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ -0.0013333346 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Supe Infinity مقابل USD هو $ -0.0038905827285908126 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.89%
|30 يوم
|$ -0.0010911582
|-39.36%
|60 يوم
|$ -0.0013333346
|-48.10%
|90 يوم
|$ -0.0038905827285908126
|-58.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Supe Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-2.89%
-1.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUPE Infinity platform directly upgrades Axie Infinity's product into an open NFT gaming platform structure, allowing any game to be evolved into an NFT game without changing its current state. Simultaneously, Supe Infinity directly upgraded Gala.games' product to an open decentralized and centralized game platform, which not only supports the linkage between NFT and NFT games, but also supports the in-depth game experience by purchasing in-game goods such as game props with digital assets in the game.
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