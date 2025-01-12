سعر SunYang (SUYA)
سعر SunYang (SUYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.93K. يتم تحديث سعر SUYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SunYang الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.73
- تغيير سعر SunYang خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SunYang مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SunYang مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SunYang مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SunYang مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-21.16%
|60 يوم
|$ 0
|+24.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SunYang: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.71%
-21.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SunYang ($SUYA) is a meme token on the TRON network, inspired by Justin Sun's cat, SunYang. Its purpose is to foster community engagement and add a light-hearted element to the TRON ecosystem. $SUYA serves as a medium of exchange, granting holders access to exclusive content and updates. The project hosts events, giveaways, and supports animal welfare initiatives. Backed by influential opinion leaders, $SUYA is tradable on TRON's decentralized exchanges, offering liquidity and potential value appreciation.
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