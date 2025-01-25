سعر SunnySideUp (SSU)
سعر SunnySideUp (SSU) المباشر لليوم هو USD 0.00208627. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SSU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SunnySideUp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.18
- تغيير سعر SunnySideUp خلال اليوم هو -3.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SunnySideUp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SunnySideUp مقابل USD هو $ +0.0005682196 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SunnySideUp مقابل USD هو $ +0.0001169610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SunnySideUp مقابل USD هو $ +0.0006380384052768123 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.07%
|30 يوم
|$ +0.0005682196
|+27.24%
|60 يوم
|$ +0.0001169610
|+5.61%
|90 يوم
|$ +0.0006380384052768123
|+44.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SunnySideUp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.38%
-3.07%
+10.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sunny Side Up is a DeFi protocol built on Solana. We started off as a staking service but have now expanded to do more. Our staking strategies allow you to enjoy great returns and a high APY. Our goal is to create opportunities to participate and earn more with DeFi for our users.
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