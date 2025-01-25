سعر Sunny Aggregator (SUNNY)
سعر Sunny Aggregator (SUNNY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sunny Aggregator الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.22
- تغيير سعر Sunny Aggregator خلال اليوم هو -7.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.67%
|30 يوم
|$ 0
|-26.37%
|60 يوم
|$ 0
|-35.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sunny Aggregator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-7.67%
-16.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sunny is a composable DeFi yield aggregator powered by Solana. The Sunny Protocol is designed with composability as a core feature, enabling other applications and protocols to easily build on top of it. One such composability mechanism is Sunny’s agTokens. The concept is similar to Yearn Finance’s yTokens. When a user deposits money into a Sunny pool, they receive agTokens that represent a pro-rata share of that pool which will grow over time. The Sunny Aggregator protocol is a decentralized protocol governed by the Sunny DAO. The Sunny Governance Token (“SUNNY”) will be used to make decisions about the future of the protocol. The Sunny Aggregator protocol is owned and governed by the DAO; the community decides what to do with the Sunny DAO money in a democratized way.
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