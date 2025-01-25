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سعر Sunny Aggregator (SUNNY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUNNY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sunny Aggregator الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 414.22 - تغيير سعر Sunny Aggregator خلال اليوم هو -7.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sunny Aggregator (SUNNY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sunny Aggregator مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.67% 30 يوم $ 0 -26.37% 60 يوم $ 0 -35.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sunny Aggregator (SUNNY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sunny Aggregator: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.189594$ 0.189594 $ 0.189594 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -7.67% تغير السعر (7 أيام) -16.28%

معلومات سوق Sunny Aggregator (SUNNY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: