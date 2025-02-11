سعر SundaeSwap (SUNDAE)
سعر SundaeSwap (SUNDAE) المباشر لليوم هو USD 0.00854966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUNDAE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SundaeSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.38K
- تغيير سعر SundaeSwap خلال اليوم هو +20.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SundaeSwap مقابل USD هو $ +0.00146307 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SundaeSwap مقابل USD هو $ -0.0025996173 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SundaeSwap مقابل USD هو $ -0.0041574671 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SundaeSwap مقابل USD هو $ -0.001744278939102808 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00146307
|+20.65%
|30 يوم
|$ -0.0025996173
|-30.40%
|60 يوم
|$ -0.0041574671
|-48.62%
|90 يوم
|$ -0.001744278939102808
|-16.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SundaeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.37%
+20.65%
-0.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SundaeSwap is a decentralized exchange protocol for the Cardano Network, enabling native token and ADA exchanges for anyone. With its protocol, you will be able to swap, stake, lend, borrow, and more in a truly decentralized way!
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