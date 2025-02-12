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سعر Sundae the Dog (SUNDAE) المباشر لليوم هو USD 0.0058465 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUNDAE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sundae the Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.02 - تغيير سعر Sundae the Dog خلال اليوم هو -0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sundae the Dog (SUNDAE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sundae the Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sundae the Dog مقابل USD هو $ -0.0032165326 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sundae the Dog مقابل USD هو $ -0.0039199554 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sundae the Dog مقابل USD هو $ -0.01604505287443197 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.98% 30 يوم $ -0.0032165326 -55.01% 60 يوم $ -0.0039199554 -67.04% 90 يوم $ -0.01604505287443197 -73.29%

تحليل سعر Sundae the Dog (SUNDAE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sundae the Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0058465$ 0.0058465 $ 0.0058465 24 ساعة مرتفع $ 0.00590461$ 0.00590461 $ 0.00590461 عالية طوال الوقت $ 4.9$ 4.9 $ 4.9 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.98% تغير السعر (7 أيام) -5.66%

معلومات سوق Sundae the Dog (SUNDAE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: