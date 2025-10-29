معلومات سعر sun wukong (WUKONG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00101444$ 0.00101444 $ 0.00101444 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) +5.56% تغير السعر (7 أيام) +5.14% تغير السعر (7 أيام) +5.14%

سعر sun wukong (WUKONG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WUKONG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWUKONG على الإطلاق هو $ 0.00101444، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WUKONG -0.42% على مدار الساعة الماضية، +5.56% على مدار 24 ساعة، و +5.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق sun wukong (WUKONG)

القيمة السوقية $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K إمداد دورة التداول 999.71M 999.71M 999.71M إجمالي العرض 999,707,544.173525 999,707,544.173525 999,707,544.173525

القيمة السوقية الحالية لـ sun wukong هي $ 9.17K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WUKONG يبلغ 999.71M، مع إجمالي عرض 999707544.173525. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.17K.