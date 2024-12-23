سعر Sumokoin (SUMO)
سعر Sumokoin (SUMO) المباشر لليوم هو USD 0.00229963. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.95K. يتم تحديث سعر SUMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sumokoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.06K
- تغيير سعر Sumokoin خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.47M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUMO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUMO.
خلال اليوم، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ -0.0015452071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ -0.0018527277 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ -0.003763412828468594 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.08%
|30 يوم
|$ -0.0015452071
|-67.19%
|60 يوم
|$ -0.0018527277
|-80.56%
|90 يوم
|$ -0.003763412828468594
|-62.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sumokoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+15.75%
+0.08%
-38.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sumokoin (スモコイン in Japanese) is a fork from Monero, one of the most respectable cryptocurrency well-known for security, privacy, untraceability and active development. Starting as an educational project, we found that it would be great to create a new coin with high level of privacy by (1) moving forward right away to Ring Confidential Transactions (RingCT), (2) setting minimum transaction mixins to 12 that would make it high resistance to blockchain analysis attacks.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SUMO إلى AUD
A$0.0036564117
|1 SUMO إلى GBP
￡0.0018167077
|1 SUMO إلى EUR
€0.0021846485
|1 SUMO إلى USD
$0.00229963
|1 SUMO إلى MYR
RM0.0103023424
|1 SUMO إلى TRY
₺0.0809239797
|1 SUMO إلى JPY
¥0.3597081246
|1 SUMO إلى RUB
₽0.2365859344
|1 SUMO إلى INR
₹0.1954455537
|1 SUMO إلى IDR
Rp37.0908012589
|1 SUMO إلى PHP
₱0.1348503032
|1 SUMO إلى EGP
￡E.0.1169131892
|1 SUMO إلى BRL
R$0.0139817504
|1 SUMO إلى CAD
C$0.0032884709
|1 SUMO إلى BDT
৳0.2736329737
|1 SUMO إلى NGN
₦3.5542851317
|1 SUMO إلى UAH
₴0.0960325488
|1 SUMO إلى VES
Bs0.11728113
|1 SUMO إلى PKR
Rs0.6373654508
|1 SUMO إلى KZT
₸1.2027294863
|1 SUMO إلى THB
฿0.0788313164
|1 SUMO إلى TWD
NT$0.0751059158
|1 SUMO إلى CHF
Fr0.0020466707
|1 SUMO إلى HKD
HK$0.0178681251
|1 SUMO إلى MAD
.د.م0.0230422926