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سعر Sumokoin (SUMO) المباشر لليوم هو USD 0.00229963 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 145.95K . يتم تحديث سعر SUMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sumokoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.06K - تغيير سعر Sumokoin خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 63.47M

أداء سعر Sumokoin (SUMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ -0.0015452071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ -0.0018527277 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sumokoin مقابل USD هو $ -0.003763412828468594 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.08% 30 يوم $ -0.0015452071 -67.19% 60 يوم $ -0.0018527277 -80.56% 90 يوم $ -0.003763412828468594 -62.07%

تحليل سعر Sumokoin (SUMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sumokoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00191834$ 0.00191834 $ 0.00191834 24 ساعة مرتفع $ 0.00254166$ 0.00254166 $ 0.00254166 عالية طوال الوقت $ 11.2$ 11.2 $ 11.2 تغير السعر (1 ساعة) +15.75% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) -38.55%

معلومات سوق Sumokoin (SUMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: