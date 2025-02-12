احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SUKI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SUKI.

سعر SUMO KITTY (SUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00000325 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SUMO KITTY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88 - تغيير سعر SUMO KITTY خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر SUMO KITTY (SUKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ -0.0000003663 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ -0.0000009610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0000003663 -11.27% 60 يوم $ -0.0000009610 -29.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SUMO KITTY (SUKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SUMO KITTY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0016187$ 0.0016187 $ 0.0016187 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -20.98%

معلومات سوق SUMO KITTY (SUKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: