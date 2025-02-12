سعر SUMO KITTY (SUKI)
سعر SUMO KITTY (SUKI) المباشر لليوم هو USD 0.00000325. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUMO KITTY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.88
- تغيير سعر SUMO KITTY خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ -0.0000003663 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ -0.0000009610 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUMO KITTY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000003663
|-11.27%
|60 يوم
|$ -0.0000009610
|-29.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUMO KITTY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-20.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SUMO KITTY, SUKI, is a MEMECOIN designed to empower communities to take on the world of memes with strength of an army of 'anti-jeeters'. The SUMO KITTY acts as a beacon of light to support them and act as their leader and guide to the future of memecoins. We are building a staking portal for utility, but our main purpose is a MEMECOIN at this moment
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