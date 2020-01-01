توكنوميكس Summer Point Token (SUMX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Summer Point Token (SUMX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Summer Point Token (SUMX) The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. الموقع الرسمي: https://summerpointtoken.finance اشتر SUMX الآن!

توكنوميكس Summer Point Token (SUMX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Summer Point Token (SUMX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M إجمالي العرض: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M العرض المتداول: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.58M $ 11.58M $ 11.58M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01769242 $ 0.01769242 $ 0.01769242 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01234994 $ 0.01234994 $ 0.01234994 السعر الحالي: $ 0.01286195 $ 0.01286195 $ 0.01286195 معرفة المزيد عن سعر Summer Point Token (SUMX)

توكنوميكس Summer Point Token (SUMX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Summer Point Token (SUMX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SUMX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SUMX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SUMX، استكشف السعر المباشر لتوكن SUMX!

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