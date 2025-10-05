سعر Summer Point Token المباشر اليوم هو 0.01099438 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUMX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUMX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Summer Point Token المباشر اليوم هو 0.01099438 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SUMX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SUMX بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SUMX

معلومات سعر SUMX

الموقع الرسمي لـ SUMX

اقتصاد توكن SUMX

توقعات سعر SUMX

سعر Summer Point Token (SUMX)

السعر المباشر لـ 1 SUMX إلى USD:

$0.01099438
+0.60%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
USD
مخطط أسعار Summer Point Token (SUMX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:56 (UTC+8)

معلومات سعر Summer Point Token (SUMX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01092643
24 ساعة منخفض
$ 0.01131547
24 ساعة مرتفع

$ 0.01092643
$ 0.01131547
$ 0.01769242
$ 0.01050959
+0.03%

+0.60%

-0.77%

-0.77%

سعر Summer Point Token (SUMX) في الوقت الحقيقي هو $0.01099438. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUMX بين أدنى سعر $ 0.01092643 وأعلى سعر $ 0.01131547، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUMX على الإطلاق هو $ 0.01769242، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01050959.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUMX +0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.60% على مدار 24 ساعة، و -0.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Summer Point Token (SUMX)

$ 9.91M
--
$ 9.91M
900.00M
900,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Summer Point Token هي $ 9.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUMX يبلغ 900.00M، مع إجمالي عرض 900000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.91M.

سجل سعر Summer Point Token (SUMX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Summer Point Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Summer Point Token مقابل USD هو $ -0.0005902640 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Summer Point Token مقابل USD هو $ -0.0007386717 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Summer Point Token مقابل USD هو $ -0.00337922751911119 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.60%
30 يوم$ -0.0005902640-5.36%
60 يوم$ -0.0007386717-6.71%
90 يوم$ -0.00337922751911119-23.50%

ما هو Summer Point Token ( SUMX )

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Summer Point Token (SUMX)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Summer Point Token (USD)

كم ستكون قيمة Summer Point Token (SUMX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Summer Point Token (SUMX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Summer Point Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Summer Point Token!

عملة SUMX إلى العملات المحلية

توكنوميكس Summer Point Token (SUMX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Summer Point Token (SUMX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SUMX والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Summer Point Token (SUMX)

كم يساوي Summer Point Token (SUMX) اليوم؟
سعر SUMX المباشر في USD هو USD 0.01099438، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SUMX إلى USD الحالي؟
سعر SUMX إلى USD الحالي هو $ 0.01099438. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Summer Point Token ؟
القيمة السوقية لعملة SUMX هي $ 9.91M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SUMX؟
العرض المتداول لتوكن SUMX هو 900.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SUMX؟
حقق SUMX سعرًا قياسيًا قدره 0.01769242 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SUMX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.01050959 SUMX.
ما هو حجم تداول SUMX؟
حجم تداول SUMX المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SUMX هذا العام؟
قد يرتفع SUMX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SUMX لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:27:56 (UTC+8)

