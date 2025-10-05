معلومات سعر Summer Point Token (SUMX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01092643 $ 0.01092643 $ 0.01092643 24 ساعة منخفض $ 0.01131547 $ 0.01131547 $ 0.01131547 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01092643$ 0.01092643 $ 0.01092643 24 ساعة مرتفع $ 0.01131547$ 0.01131547 $ 0.01131547 عالية طوال الوقت $ 0.01769242$ 0.01769242 $ 0.01769242 أدنى سعر $ 0.01050959$ 0.01050959 $ 0.01050959 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) -0.77% تغير السعر (7 أيام) -0.77%

سعر Summer Point Token (SUMX) في الوقت الحقيقي هو $0.01099438. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SUMX بين أدنى سعر $ 0.01092643 وأعلى سعر $ 0.01131547، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSUMX على الإطلاق هو $ 0.01769242، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.01050959.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SUMX +0.03% على مدار الساعة الماضية، +0.60% على مدار 24 ساعة، و -0.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Summer Point Token (SUMX)

القيمة السوقية $ 9.91M$ 9.91M $ 9.91M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.91M$ 9.91M $ 9.91M إمداد دورة التداول 900.00M 900.00M 900.00M إجمالي العرض 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Summer Point Token هي $ 9.91M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUMX يبلغ 900.00M، مع إجمالي عرض 900000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.91M.