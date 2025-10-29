معلومات سعر Sultanoshi (STOSHI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.0411281 24 ساعة مرتفع $ 0.04512844 عالية طوال الوقت $ 0.246005 أدنى سعر $ 0.03507289 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -8.13% تغير السعر (7 أيام) +11.47%

سعر Sultanoshi (STOSHI) في الوقت الحقيقي هو $0.04145856. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STOSHI بين أدنى سعر $ 0.0411281 وأعلى سعر $ 0.04512844، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTOSHI على الإطلاق هو $ 0.246005، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.03507289.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STOSHI -0.17% على مدار الساعة الماضية، -8.13% على مدار 24 ساعة، و +11.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Sultanoshi (STOSHI)

القيمة السوقية $ 308.82K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 308.82K إمداد دورة التداول 7.45M إجمالي العرض 7,448,762.695845

القيمة السوقية الحالية لـ Sultanoshi هي $ 308.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STOSHI يبلغ 7.45M، مع إجمالي عرض 7448762.695845. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 308.82K.