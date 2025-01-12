سعر Sully the shrimp (SULLY)
سعر Sully the shrimp (SULLY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.30K. يتم تحديث سعر SULLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sully the shrimp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.24
- تغيير سعر Sully the shrimp خلال اليوم هو -1.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.75%
|30 يوم
|$ 0
|-40.22%
|60 يوم
|$ 0
|+57.64%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sully the shrimp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.75%
-16.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet the king of the sea Sully the shrimp. Sully the Shrimp is a playful and vibrant memecoin built on the SUI blockchain, celebrating community and fun. Inspired by the spirit of friendship and light-heartedness, Sully aims to create an engaging ecosystem where users can share memes, participate in community events, and contribute to charitable causes. With fast transactions and low fees on the SUI blockchain, Sully provides a seamless experience for trading and holding. Join the Sully community, where every transaction brings a smile, and let's ride the wave of creativity together!
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