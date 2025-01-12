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سعر Sully the shrimp (SULLY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.30K . يتم تحديث سعر SULLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sully the shrimp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.24 - تغيير سعر Sully the shrimp خلال اليوم هو -1.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر Sully the shrimp (SULLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sully the shrimp مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.75% 30 يوم $ 0 -40.22% 60 يوم $ 0 +57.64% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sully the shrimp (SULLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sully the shrimp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.75% تغير السعر (7 أيام) -16.33%

معلومات سوق Sully the shrimp (SULLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: