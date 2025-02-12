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سعر Sukhavati Network (SKT) المباشر لليوم هو USD 0.00090751 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SKT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sukhavati Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.34 - تغيير سعر Sukhavati Network خلال اليوم هو +0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sukhavati Network (SKT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ -0.0002090910 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ -0.0002281629 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ -0.0002138589472573353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.10% 30 يوم $ -0.0002090910 -23.04% 60 يوم $ -0.0002281629 -25.14% 90 يوم $ -0.0002138589472573353 -19.07%

تحليل سعر Sukhavati Network (SKT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sukhavati Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00090495$ 0.00090495 $ 0.00090495 24 ساعة مرتفع $ 0.00090952$ 0.00090952 $ 0.00090952 عالية طوال الوقت $ 0.555775$ 0.555775 $ 0.555775 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) +0.10% تغير السعر (7 أيام) +7.84%

معلومات سوق Sukhavati Network (SKT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: