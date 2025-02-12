سعر Sukhavati Network (SKT)
سعر Sukhavati Network (SKT) المباشر لليوم هو USD 0.00090751. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SKT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sukhavati Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.34
- تغيير سعر Sukhavati Network خلال اليوم هو +0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ -0.0002090910 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ -0.0002281629 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sukhavati Network مقابل USD هو $ -0.0002138589472573353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.10%
|30 يوم
|$ -0.0002090910
|-23.04%
|60 يوم
|$ -0.0002281629
|-25.14%
|90 يوم
|$ -0.0002138589472573353
|-19.07%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sukhavati Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+0.10%
+7.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sukhavati is a decentralized cloud service network focused on storage. Its mission is to inspire and incentivize improvements to the distributed storage ecosystem and expand a wide range of application scenarios for the implementation of the Web3.0 vision.
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