سعر SUITRUMP اليوم

السعر المباشر لمشروع SUITRUMP (SUITRUMP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.09% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUITRUMP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SUITRUMP.

يحتل SUITRUMP حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 91,410، مع عرض متداول قدره 9.38B SUITRUMP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUITRUMP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00143351، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SUITRUMP بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-1.41% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق SUITRUMP (SUITRUMP)

القيمة السوقية $ 91.41K$ 91.41K $ 91.41K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 91.41K$ 91.41K $ 91.41K إمداد دورة التداول 9.38B 9.38B 9.38B إجمالي العرض 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131 9,378,886,815.41131

القيمة السوقية الحالية لـ SUITRUMP هي $ 91.41K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SUITRUMP يبلغ 9.38B، مع إجمالي عرض 9378886815.41131. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 91.41K.