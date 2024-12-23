سعر suitard (STD)
سعر suitard (STD) المباشر لليوم هو USD 0.00393335. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.34K. يتم تحديث سعر STD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق suitard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.51
- تغيير سعر suitard خلال اليوم هو -2.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر suitard مقابل USD هو $ -0.000110630933233014 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر suitard مقابل USD هو $ +0.0032910917 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر suitard مقابل USD هو $ -0.0010179525 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر suitard مقابل USD هو $ -0.022483588229922943 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000110630933233014
|-2.73%
|30 يوم
|$ +0.0032910917
|+83.67%
|60 يوم
|$ -0.0010179525
|-25.88%
|90 يوم
|$ -0.022483588229922943
|-85.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر suitard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.73%
-47.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sui needs a memecoin of Culture. The suitard character is a mutated version of Mysten Labs’ SuiFrens NFT collection, blending composable water and blue themed animals with dank retardios and moggers. This crossover between multiple crypto cults opens up new user markets, exciting IP and direct-to-consumer (D2C) retail opportunities, which the $STD team plans to pursue as the builds the suitard brand.
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