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سعر suitard (STD) المباشر لليوم هو USD 0.00393335 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.34K . يتم تحديث سعر STD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق suitard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.51 - تغيير سعر suitard خلال اليوم هو -2.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر suitard (STD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر suitard مقابل USD هو $ -0.000110630933233014 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر suitard مقابل USD هو $ +0.0032910917 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر suitard مقابل USD هو $ -0.0010179525 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر suitard مقابل USD هو $ -0.022483588229922943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000110630933233014 -2.73% 30 يوم $ +0.0032910917 +83.67% 60 يوم $ -0.0010179525 -25.88% 90 يوم $ -0.022483588229922943 -85.11%

تحليل سعر suitard (STD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر suitard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00377847$ 0.00377847 $ 0.00377847 24 ساعة مرتفع $ 0.00408824$ 0.00408824 $ 0.00408824 عالية طوال الوقت $ 0.03978938$ 0.03978938 $ 0.03978938 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.73% تغير السعر (7 أيام) -47.06%

معلومات سوق suitard (STD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: