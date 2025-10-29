معلومات سعر Suiswap (SSWP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000638 $ 0.00000638 $ 0.00000638 24 ساعة منخفض $ 0.00000765 $ 0.00000765 $ 0.00000765 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000638$ 0.00000638 $ 0.00000638 24 ساعة مرتفع $ 0.00000765$ 0.00000765 $ 0.00000765 عالية طوال الوقت $ 0.00458571$ 0.00458571 $ 0.00458571 أدنى سعر $ 0.00000178$ 0.00000178 $ 0.00000178 تغير السعر (1 ساعة) +1.34% تغير السعر (1يوم) -5.65% تغير السعر (7 أيام) -22.18% تغير السعر (7 أيام) -22.18%

سعر Suiswap (SSWP) في الوقت الحقيقي هو $0.00000717. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSWP بين أدنى سعر $ 0.00000638 وأعلى سعر $ 0.00000765، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSWP على الإطلاق هو $ 0.00458571، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000178.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSWP +1.34% على مدار الساعة الماضية، -5.65% على مدار 24 ساعة، و -22.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Suiswap (SSWP)

القيمة السوقية $ 71.67K$ 71.67K $ 71.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 71.67K$ 71.67K $ 71.67K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Suiswap هي $ 71.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSWP يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.67K.