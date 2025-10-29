سعر Suiswap المباشر اليوم هو 0.00000717 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SSWP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SSWP بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Suiswap المباشر اليوم هو 0.00000717 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SSWP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SSWP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SSWP

معلومات سعر SSWP

الموقع الرسمي لـ SSWP

اقتصاد توكن SSWP

توقعات سعر SSWP

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Suiswap

سعر Suiswap (SSWP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SSWP إلى USD:

--
----
-5.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Suiswap (SSWP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:53:37 (UTC+8)

معلومات سعر Suiswap (SSWP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00000638
$ 0.00000638$ 0.00000638
24 ساعة منخفض
$ 0.00000765
$ 0.00000765$ 0.00000765
24 ساعة مرتفع

$ 0.00000638
$ 0.00000638$ 0.00000638

$ 0.00000765
$ 0.00000765$ 0.00000765

$ 0.00458571
$ 0.00458571$ 0.00458571

$ 0.00000178
$ 0.00000178$ 0.00000178

+1.34%

-5.65%

-22.18%

-22.18%

سعر Suiswap (SSWP) في الوقت الحقيقي هو $0.00000717. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SSWP بين أدنى سعر $ 0.00000638 وأعلى سعر $ 0.00000765، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSSWP على الإطلاق هو $ 0.00458571، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000178.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SSWP +1.34% على مدار الساعة الماضية، -5.65% على مدار 24 ساعة، و -22.18% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Suiswap (SSWP)

$ 71.67K
$ 71.67K$ 71.67K

--
----

$ 71.67K
$ 71.67K$ 71.67K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Suiswap هي $ 71.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SSWP يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 71.67K.

سجل سعر Suiswap (SSWP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Suiswap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suiswap مقابل USD هو $ -0.0000038471 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suiswap مقابل USD هو $ -0.0000031922 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suiswap مقابل USD هو $ -0.000004933965516638733 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.65%
30 يوم$ -0.0000038471-53.65%
60 يوم$ -0.0000031922-44.52%
90 يوم$ -0.000004933965516638733-40.76%

ما هو Suiswap ( SSWP )

Suiswap is a decentralized cryptocurrency exchange built on the SUI blockchain, with the aim of providing a platform that is secure, efficient, and user-friendly for users to trade their cryptocurrencies. Its purpose is to overcome the limitations of traditional centralized exchanges by leveraging the power of blockchain technology to facilitate peer-to-peer transactions.

The Suiswap platform operates with the SSWP token, serving multiple functions and utilities within the Suiswap ecosystem. Key functions of the SSWP token include:

  1. Governance: SSWP token holders have the power to influence the direction of the Suiswap platform by participating in governance votes on various proposals related to the platform's operations and development.

  2. Liquidity Provision Rewards: Users who provide liquidity to the Suiswap platform are rewarded with SSWP tokens. This encourages more users to participate in providing liquidity, which in turn enhances the overall trading experience on the platform by reducing slippage and improving price discovery.

  3. Staking: SSWP token holders can stake their tokens to earn rewards. This not only provides an additional source of income for SSWP holders, but also helps to maintain the stability of the Suiswap platform by encouraging users to hold and stake their tokens rather than selling them.

  4. Payment for Gas Fees: In the future, SSWP tokens will be used for payment of transaction fees (Gas fees) within the SUI blockchain through Suiswap Wallet. This functionality would enrich the utility of SSWP tokens, enhancing their inherent value.

Suiswap intends to be a long-term, sustainable protocol that can contribute to the development of the broader SUI blockchain ecosystem. With its distinct tokenomics and comprehensive functionalities, Suiswap seeks to deliver an unparalleled decentralized trading experience for its users.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Suiswap (SSWP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Suiswap (USD)

كم ستكون قيمة Suiswap (SSWP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Suiswap (SSWP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Suiswap.

تحقق الآن من توقعات سعر Suiswap!

عملة SSWP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Suiswap (SSWP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Suiswap (SSWP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SSWP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Suiswap (SSWP)

كم يساوي Suiswap (SSWP) اليوم؟
سعر SSWP المباشر في USD هو USD 0.00000717، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SSWP إلى USD الحالي؟
سعر SSWP إلى USD الحالي هو $ 0.00000717. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Suiswap ؟
القيمة السوقية لعملة SSWP هي $ 71.67K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SSWP؟
العرض المتداول لتوكن SSWP هو 10.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SSWP؟
حقق SSWP سعرًا قياسيًا قدره 0.00458571 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SSWP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00000178 SSWP.
ما هو حجم تداول SSWP؟
حجم تداول SSWP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SSWP هذا العام؟
قد يرتفع SSWP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SSWP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:53:37 (UTC+8)

تحديثات Suiswap (SSWP) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,864.56
$112,864.56$112,864.56

-1.54%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,994.22
$3,994.22$3,994.22

-2.50%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04300
$0.04300$0.04300

-7.40%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.39
$196.39$196.39

-1.26%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1728
$3.1728$3.1728

-17.74%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,994.22
$3,994.22$3,994.22

-2.50%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,864.56
$112,864.56$112,864.56

-1.54%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.39
$196.39$196.39

-1.26%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6417
$2.6417$2.6417

+0.21%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19409
$0.19409$0.19409

-2.84%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.11856
$0.11856$0.11856

+5,828.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004071
$0.00004071$0.00004071

+526.30%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.259
$2.259$2.259

+201.20%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000407
$0.000000000000000000000407$0.000000000000000000000407

+139.41%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000183
$0.0000000183$0.0000000183

+112.79%